Ragusa. Il Maestro Nicolosi dona una sua opera alla Prefettura

Il maestro Alfio Nicolosi, originario di Zafferana Etnea ma residente a Pedalino (Comiso), apprezzato scultore, ha consegnato al Prefetto – per essere annoverata tra i beni della Prefettura di Ragusa – una sua scultura dal titolo “Head”.

Il maestro Nicolosi, conosciuto per la sua capacità artistica e per essere riuscito con le sue sculture a valorizzare ogni aspetto d’origine, ogni imperfezione, ogni venatura della materia trattata trasformandola così in volti umani, raccoglie nelle sue passeggiate in campagna grosse pietre, rami, tronchi da lui “scrutati”, che hanno già in nuce l’opera che lui intuisce e modella.

Si tratta di un gesto di grande valenza, perché se da un lato arricchisce il patrimonio artistico del Palazzo del Governo, dall’altro contribuisce a valorizzare un talento espresso dal territorio ibleo, quale è il Maestro Nicolosi che ha al suo attivo una lunga storia artistica con la partecipazione a numerosissime rassegne e mostre.

Salva