Calcio. Il Santa Croce a Lentini per inseguire il sogno

Sarà uno scontro all’ultima azione quello che si giocherà allo stadio “Angelino Nobile” fra la Leonzio e il Santa Croce. La gara valevole per l’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza è di fatto un vero scontro salvezza. Il Cigno galvanizzato dalla prima vittoria dell’anno contro il Mazzarrone, può contare su un solo risultato se vuole mantenere le speranze di raggiungere la salvezza. La squadra di mister Carmelo Di Salvo in settimana ha lavorato con serenità, anche se l’infermiera è stata ancora piena per dei problemini muscolari di qualche giocatore. Il mister biancazzurro proprio per questo motivo non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione da schierare domenica, ma di sicuro non potrà contare sull’attaccante Kevin Caminero che ancora dovrà scontare altre due giornate di squalifica.

La gara si giocherà domenica pomeriggio a Lentini e avrà inizio alle ore 15.00. a dirigere la contesa sarà una terna tutta palermitana capitanata dalla signora Giorgia Arcoleo che sarà assistita dal signor Vincenzo Esposito e dalla signora Marta Di Franco.

