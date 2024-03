SPM: torna come un fulmine sull’argomento il segretario del PD

“Nove mesi di stipendi non pagati. Nove mesi di promesse, di prepotenze, di impegni e di scorrettezze. Nove mesi per preparare una nuova e pulita società dove far confluire 49 lavoratori. Nove mesi di sofferenza per altrettante famiglie che devono rivolgersi a parenti e amici mendicando prestiti per poter sopravvivere. Nove mesi, ma la storia è iniziata qualche anno fa, di dignità calpestate. A scriverlo, in un comunicato stampa, è il segretario del Partito Democratico Salvatore Poidomani. Eppure il parto non è arrivato. Tutti hanno avvertito il travaglio della sindaca e sentito le doglie dolorosissime dell’assessore Viola (da ex sindacalista soffre con i lavoratori), ma il bimbo non è stato partorito. Ora sappiamo che è stata una finzione. Una gravidanza isterica. Tutto falso. Menzogne ai lavoratori e ai sindacati, falsi impegni con il Prefetto, disattesi senza pudore. Carta straccia. Un’amministrazione che oltre all’indifferenza e al cinismo – continua Poidomani – ha dimostrato di essere assolutamente incompetente e incapace di gestire una questione così delicata e nel contempo urgente. In città si incontrano i dipendenti, i loro volti sono tristi, umiliati, vergognati, abulici per il timore delle ripicche dell’assessore. E il politico e l’uomo della strada che li incrocia e si ferma a parlare si sente disarmato, come loro è impotente, incapace di offrire la minima speranza”. Una situazione che sembrava oramai giunta a soluzione, visto l’accordo raggiunto con la CGIL, in cui tra l’altro, è stato interessato pure il Prefetto. Sta di fatto, che a tutt’ oggi, i lavoratori sono senza stipendio, e non è corretto chiedere ancora di avere pazienza.

Salva