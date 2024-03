Serie D: Avimecc Volley Modica batte a domicilio Peloro Messina

Peloro Volley Messina 0

Avimecc Volley Modica 3

Parziali: 12/25, 20/25, 19/25

Inizia bene l’avventura nei play off della formazione di serie D dell’Avimecc Volley Modica, che dopo aver chiuso al secondo posto la regolar season, ieri ha iniziato come meglio non poteva la seconda fase andando a vincere con autorità al “PalaIuvara” di Messina contro i pari grado della Peloro Volley, nella prima gara del girone a 3 che oltre i biancoazzurri di coach Ciccio Italia, e la formazione messinese vede tra le squadre protagoniste il Volley Partanna.

Una gara a senso unico, giocata molto bene dalla formazione modicana che ha avuto un bell’approccio alla partita entrando in campo con la giusta concentrazione e piena convinzione nei propri mezzi.

Il parziale d’apertura è stato un monologo modicano che ha colto di sorpresa il sestetto di casa che non ha saputo arginare le conclusioni delle bocche di fuoco biancoazzurre.

Vinto facilmente 12/25 il primo set, l’Avimecc Volley Modica non ha abbassato la guardia e ha tenuto sempre sotto pressione la Peloro che ha tentato di reagire, ma anche quando il sestetto della Contea è andato sotto di quattro punti non si è scomposto e ha prima ricucito lo strappo e poi alzando i ritmi ha allungato fino al 20/25 che ha consegnato alla compagine della Contea anche il secondo parziale.

Gara equilibrata soltanto nelle fasi iniziali del terzo set, ma poi Modica ha fatto la voce grossa ed ha allungato fino al 19/25 finale che consegna ai ragazzi di Ciccio Italia un successo molto importante e soprattutto meritato in vista del proseguo dei play off.

Il 23 marzo al “Geodetico” di Modica la gara decisiva con il Volley Partanna, che prima di far visita alla formazione modicana dovrà affrontare tra le mura amiche proprio la Peloro Volley Messina.

