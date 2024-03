Le donne in politica dal ’45 ad oggi. Consiglio aperto a Comiso

Un Consiglio Comunale di Comiso dedicato alle donne in politica dal 1945 ai nostri giorni, è l’ordine del giorno della prossima seduta del 13 marzo, alle 17, presso il Teatro Naselli di Comiso. “Dedicato a tutte le donne che hanno avuto un ruolo istituzionale”. L’annuncio del Presidente del Consiglio Comunale, Manuela Pepi.

“ Si tratta di un consiglio in seduta aperta – spiega la Pepi – per celebrare tutte le donne che a Comiso, hanno avuto un ruolo istituzionale e politico nell’arco di questi quasi 80 anni. Il 1945 è la data d’inizio da quando venne esaminata per la prima volta la possibilità di estendere il voto anche alle donne per arrivare, nel 1946, al suffragio universale. La celebrazione – ancora la Presidente del Consiglio – è dedicato a tutte coloro che hanno dato un contributo alla politica locale come consigliere e assessori dunque, ripercorreremo la storia delle donne in politica a Comiso. Abbiamo invitato tutte le donne protagoniste, per quelle che non ci sono più, sono stati invitati gli eredi. Si tratta anche di un momento di confronto tra i vari periodi storici che hanno segnato la nostra comunità e come nel tempo si è rafforzata la presenza femminile in politica, sino ai giorni nostri dove la partecipazione e la presenza sono quasi pari a quella maschile. L’invito – conclude Manuela Pepi – è stato rivolto innanzitutto alla città, alla deputazione Iblea, ai consiglieri e a tutti i sindaci che hanno avuto nelle loro compagini le donne, alle associazioni presenti e maggiormente rappresentative. Auspico un appuntamento di reale confronto sul percorso evolutivo che, negli anni, ha visto protagonista la città di Comiso e le sue donne”.

Salva