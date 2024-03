Abbandono rifiuti incontrollato. Modica, due persone deferite dalla Polizia Locale

Abbandono e deposito incontrollato al suolo di rifiuti. E’ il reato contestato a due persone con il conseguente deferimento alla Procura della Repubblica di Ragusa. La polizia locale di Modica ha incrementato i controlli del territorio per debellare il fenomeno della costituzione di discariche abusive, così come stabilito nel corso di un vertice in Prefettura, prima, e in Questura, dopo, per cui l’amministrazione comunale ha chiesto al Comandante Rosario Cannizzaro di “spendere energie” su questa problematica. Con l’ausilio di unità del Settore Ecologia messo a disposizione dall’assessore Samuele Cannizzaro, la Polizia Locale (giudiziaria e Nope), ha intensificato i controlli che, già, nei giorni scorsi, avevano portato al deferimento di due ispicesi.

Stavolta la violazione, che è di natura penale, è stata accertata in Via Sorda Scicli, nella Vanella 47. La Polizia Locale ha rilevato, attraverso il sistema di videosorveglianza, che due persone giunte con un autocarro Iveco, depositavano e abbandonavano al suolo, nei pressi dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti domestici, diversi sacchi di plastica contenenti rifiuti urbani indifferenziati, nonché diversi rifiuti ingombranti speciali non pericolosi.

Da successiva attività investigativa, anche attraverso controlli nell’archivio della sezione “Annona e Commercio” del Comando, veniva accertato che l’autocarro era intestato ad una società del cosentino ma, soprattutto, che questa esercita attività commerciale a Modica, E’ stata, quindi, delegata la polizia locale del Comune calabro per assumere sommarie informazioni dal titolare della Ditta.

A conclusione delle indagini, si è riusciti a venire a capo del conducente l’autocarro e del passeggero, vale a dire le due persone che avevano commesso il reato, entrambi stranieri, ma residenti in Emilia Romagna e in Calabria, rispettivamente di 31 e 47 anni.

Oltre al deferimento, si è proceduto alla confisca del veicolo.

