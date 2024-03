Corea del Nord. Esercitazioni artiglieria a ridosso del confine

Ieri il presidente nordcoreano Kim Jong-un ha condotto una serie di esercitazioni di artiglieria per verificare la prontezza al combattimento e le effettive capacità belliche degli artiglieri. Queste esercitazioni hanno coinvolto un’ampia componente dell’esercito popolare coreano che ha lavorato su manovre combinate con bersagli posti a ridosso del confine sudcoreano. L’esercitazione è iniziata con il lancio di artiglieria a lungo raggio che hanno colpito i bersagli prestabiliti. Durante l’esercitazione sono stati valutati il ​​numero di colpi andati a segno e il tempo necessario per portare a termine le missioni di potenza di fuoco. Kim Jong-un si è congratulato personalmente con i combattenti della sua nazione poiché hanno dimostrato di essere pienamente preparati a qualsiasi evenienza. Il dittatore nordcoreano ha affermato che la sua intenzione è che tutte le unità di artiglieria possano prendere l’iniziativa con attacchi rapidi e spietati quando coinvolti in una vera e propria azione di guerra.

Salva