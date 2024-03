Honduras. Legge a tutela delle donne. Ogni 23 ore una donna muore

Il Parlamento del paese centroamericano ha approvato giovedì la legge volta a regolamentare i centri di accoglienza per proteggere le donne maltrattate. In questo senso, “La Legge sulle case di accoglienza è stata approvata all’unanimità”, nel quadro della Giornata internazionale della donna, che si celebra oggi 8 marzo, aggiungendo che la società civile e le organizzazioni pubbliche e private coordineranno il funzionamento delle case ospitanti, spazi che offriranno assistenza completa alle donne e ai loro figli, garantendo i loro diritti fondamentali della vita, l’integrità, la sicurezza e l’accesso alle cure sanitarie”. Il Potere Legislativo ha osservato che l’approccio della legge mira anche a “prevenire e ridurre” gli effetti della violenza e a promuovere “un ambiente sicuro per il pieno esercizio dei diritti delle donne”. Storie odierne tristemente da record, ci raccontano che in Honduras muore una donna ogni 23 ore, secondi i dati forniti dal Parlamento.

