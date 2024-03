Fumarole: la Polizia municipale di Vittoria interviene a Serra San Bartolo

La Polizia Municipale di Vittoria, al comando di Gianpaolo Monaca, è intervenuta in contrada serra San Bartolo per un incendio che si era sviluppato su un terreno non recitato.

Nell’area erano stati depositati rifiuti di diversa natura, tra cui numerosi rotoli di plastica, utilizzata in agricoltura, che avevano prodotto un denso fumo. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Vittoria, l’incendio è stato domato, mentre la polizia municipale ha provveduto al sequestro dell’area e all’identificazione del proprietario.

«Abbiamo già denunciato il reato alla Procura della Repubblica di Ragusa. – Ha dichiarato il comandante Monaca – La Direzione Ecologia del Comune emanerà una ordinanza di bonifica dei luoghi, a carico dei proprietari del terreno dove si è verificato l’incendio.»

