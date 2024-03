Santa Croce Calcio contro Mazzarrone… Ancora una speranza

La decima giornata del campionato di Eccellenza propone la sfida fra il Santa Croce calcio e il tranquillo Mazzarrone. Dopo la sconfitta contro la Messana e le dimissioni respinte del DG Salvatore Barravecchia, il Santa Croce ci riprova e nonostante le flebili speranze, cercherà di conquistare il bottino pieno, magari, bissando la prestazione della gara del derby contro il Modica.

La partita contro gli etnei allenati da Gaspare Violante, non sarà certo una passeggiata per i biancazzurri di Carmelo Di Salvo che dovranno fare a meno dell’attaccante argentino Kevin Caminero, ancora squalificato.

La cosa certa è che il Santa Croce ci proverà fin quando la matematica non condannerà i biancazzurri e per la dirigenza capitanata da Marco Agnello e Franco Occhipinti è, soprattutto, un atto di onestà e rispetto per l’importanza del campionato.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio Kennedy e avrà inizio alle ore 15.00.

