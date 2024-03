Modica. Ieri altro successo per l’assemblea Occupiamoci di….

Ancora un grande successo di partecipanti all’Assemblea che si è tenuta mercoledì 6 marzo presso il salone della chiesa di San Luca a Modica, organizzata dal gruppo di volontari Occupiamoci di…

Ad aprire il lungo pomeriggio è stato il formatore Filippo Corvo, che ha fatto il punto sui diversi incontri in cui i volontari del gruppo sono stati coinvolti nell’ultimo mese, dal dare una mano ad aggiornare i vari curriculum ai disoccupati alla partecipazione presso l’ist. Elio Vittorini di Scicli per parlare agli studenti dei corsi serali del C.P.I.A. (Centro Provinciale d’Istruzione per Adulti) e dell’ultimo anno dell’Ist. Sup. Quintino Cataudella di come trovare lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale.

Il consulente del lavoro, Giovanni Poidomani, ha illustrato ai presenti non solo i vari bonus occupazionali 2024 relativi alle assunzioni di donne, mamme con almeno 2 figli e over 50, ma anche i contratti a tempo determinato che spesso nelle offerte di lavoro sono quelli più citati.

Emanuele Lo Presti, direttore di Confcooperative sezione di Ragusa e Siracusa ha parlato di come costituire una cooperativa che coinvolga giovani e meno giovani, di come poter mettere in atto un’idea imprenditoriale tenendo conto delle esigenze del proprio territorio.

Donata Girasa, Rina Di Grandi ed Enza Cannata del Centro per l’Impiego di Modica hanno spiegato come accedere al portale Silav Sicilia, di come registrarsi e poter rispondere ai numerosi annunci di lavoro che periodicamente vengono pubblicati.

Francesco Pettinato, consulente direzionale e sviluppo franchising, ha parlato di come facilitare l’incontro della domanda con l’offerta di lavoro, di come aprire un Caf e dei servizi che offre alla collettività.

Emanuele e Giorgio Giallongo, padre e figlio che gestiscono la ditta Edil Garden hanno illustrato ai presenti di come hanno iniziato la propria attività nel settore dell’edilizia e del giardinaggio e hanno approfittato dell’incontro nel lanciare la loro offerta di lavoro.

Durante l’Assemblea non sono mancati i momenti di dibattito, in cui alcuni disoccupati hanno evidenziato come spesso si trovano ad inviare i loro curriculum e di non ricevere nessuna risposta dalle aziende.

Giorgio Peluso della ditta Peluso Srl sita nella zona industriale Modica – Pozzallo, è venuto a ringraziare i volontari del gruppo in quanto dopo l’annuncio che è stato fatto alcuni giorni fa, ha ricevuto numerosi curriculum e già 3 persone sono state assunte mentre altri verranno selezionati nei prossimi giorni.

Irene Floridia del gruppo Alleanza Assicurazioni ha parlato su come lavorare nel campo finanziario e sui corsi di formazione che inizieranno tra qualche settimana atti a dare le giuste competenze per chi si appresta ad intraprendere la strada del consulente finanziario.

Aurelio Tumolo, uno dei cofondatori del gruppo oggi dipendente Inps ha illustrato i vari concorsi in scadenza invogliando i presenti a partecipare.

Alla fine del lungo pomeriggio, i volontari del gruppo Occupiamoci di… hanno ringraziato i partecipanti e poi hanno dato appuntamento ai disoccupati a mercoledì 13 marzo per i “Tavoli di lavoro” in programma dalle 16 alle 18 presso il salone di San Luca.

