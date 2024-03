Forzato il dispositivo dell’impianto Postamat di Via Ruggero Settimo, nella sede delle poste centrali, di Vittoria. Non è stato ancora quantificato il danno subito. Resta la preoccupazione per il fatto che episodi del genere continuano a verificarsi con una certa ciclicità. I cittadini residenti manifestano tutto il proprio disagio per questa situazione davvero complicata.

