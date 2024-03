Arrestati per droga a Scicli nel 2021. Assolti in Tribunale

Il giudice unico del Tribunale di Ragusa, Gemma Occhipinti, quattro persone arrestate a Scicli il 21 ottobre 2021 dai carabinieri di Scicli. Si tratta di un 29enne e un 24enne del luogo, un tunisino di 25 anni ed un ucraino di 19, accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli arresti furono messi a segno dai militari dell’Arma della Tenenza di Scicli e dai colleghi della Compagnia carabinieri di Modica nel corso di un controllo. I militari fecero irruzione in un garage nel centro cittadino sciclitano e – secondo l’accusa – sorpresero i quattro intenti a suddividere la sostanza e predisporre le dosi per la vendita. Il titolare del garage ha patteggiato in sede di indagini, uno degli indagati, nel frattempo, è deceduto, mentre gli altri due, il più anziano ed il più piccolo, sono stati rinviati a giudizio e processati. Il pubblico ministero Concetta Vindigni aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione per entrambi. Il giudice, invece, li ha assolti non ritenendo sufficiente la loro presenza nel garage per ravvisare il reato come richiesto dagli avvocati difensori Italo Alia e Bartolo Iacono. La perquisizione aveva permesso di rinvenire e sequestrare 5 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, una bilancia di precisione e il materiale per il taglio e il confezionamento. I quattro uomini erano stati posti agli arresti domiciliari.

