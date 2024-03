A Modica le “Medichesse e cristiane nella Sicilia Medievale”

Nell’ambito delle celebrazioni relative all’8 marzo l’Unitre di Modica, in collaborazione con IMES Sicilia, si soffermano a riflettere sulla cura del corpo nell’antichità in un incontro dal titolo “Le medichesse ebree e cristiane nel medioevo”. A relazionare Marcella Burderi, Lucia Trombadore e Giuseppe Barone. La medicina e la cura sono da sempre declinate al femminile. Le donne sono depositarie di saperi antichi legati alle piante e ai rimedi che queste offrono in abbondanza in natura. Già nelle epigrafi greche il termine “medica” per indicare il femminile del termine più noto “medico”, si rinviene ripetutamente a sottolineare lo stretto legame tra la cura e la donna. La donna del resto, da sempre, si è dedicata alla comunità: preparava il cibo, che è esso stesso una forma di cura, e conosceva le erbe medicinali dando sollievo ai malanni degli uomini, degli anziani e dei bambini e soprattutto curava le donne nel momento del parto e le seguiva anche dopo in quelle fasi in cui all’uomo era vietato presenziare. Ma la donna che cura, che guarisce è una donna scomoda e presto questo binomio donna/cura è segnato dal sospetto perché troppo vicino alla magia, all’oscuro inspiegabile e inspiegato. In questo scenario nel 300 e nel 400 spiccano alcune figure di donne in Sicilia che sapranno sorprendere per la loro capacità di curare: Trotula, Virdimura, Bella di Paja sono tra le medichesse ebree che hanno lasciato il segno nelle pagine della medicina al femminile nella nostra isola. Una Sicilia in cui persino la regina Bianca riconosce merito delle donne medichesse e impone che ad esse venga portato rispetto e dignità. Di questo e di altro parleremo all’interno della mostra “Vite di donne nella Storia anche la cancellazione è violenza” giovedì 7 marzo alle 17.30 all’ex caserma dei Carabinieri a Modica.

Salva