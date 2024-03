Modifiche alla viabilità in via Nobile a Ragusa. Caruso e Zagami ringraziano l’Assessore al ramo

I consiglieri comunali Rossana Caruso e Sebastiano Zagami ringraziano pubblicamente l’assessore alla Polizia municipale del Comune di Ragusa per aver concretizzato le istanze che avevano raccolto negli scorsi mesi circa i problemi di viabilità del quadrilatero compreso tra via Don Mattia Nobile, via Don Carlo Gnocchi, via Caronia e via Terranova, in zona Selvaggio. “Già da diversi mesi – dichiarano i due esponenti della maggioranza – avevamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti circa i problemi concernenti la viabilità di queste popolose e trafficate strade cittadine. Dopo aver raccolto le varie testimonianze e dopo averle riscontrate sul luogo, abbiamo interpellato l’assessore al ramo per cercare una soluzione condivisa. Oggi, finalmente, la problematica sembra aver trovato una soluzione idonea. Siamo altresì compiaciuti perché è stata tenuta in considerazione una nostra segnalazione specifica, riguardante in particolare la giornata del mercoledì quando si tiene in zona il mercato cittadino e le strade in questione sono utilizzate dagli utenti come parcheggio pubblico. Ciò ha creato da sempre notevoli difficoltà al normale transito delle auto viste anche le ridotte dimensioni della carreggiata e la sosta in entrambi i sensi di marcia. Con i nuovi accorgimenti adottati, siamo sicuri che la vivibilità della zona migliorerà tantissimo. Siamo convinti che la collaborazione istituzionale, cittadino-consigliere-amministrazione sia il modo più efficace per ottenere risultati concreti”.

