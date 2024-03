Io o lei? Diario (segreto) di un’adolescente problematica – mio papà

Papà non c’è più. Non è mai esistito. Era solo un’illusione. Rimarrò sempre quella bimba racchiusa in quei traumi, rimarrò rinchiusa in quelle braccia che al passare degli anni sono cenere spazzata via dal vento. Sono in piedi in una stanza, sono sola, è tutto nero. Ho paura e vedo quelle ceneri spargersi su tutta la stanza. E’ tutto buio ma io lo vedo, so che è lì. Sento freddo e non so dove aggrapparmi, non ci sono le sue braccia. Cerco con furia di prendere il resto delle ceneri ma non riesco. Il vento è troppo forte. Corro e grido, mi aggrappo a qualcosa inesistente. Continuo a chiamarlo: papà dove sei? papà mi aiuti? Papà ho freddo. Papa, perchè? Papà ti prego torna e non essere lui. Vedo la sagoma di un uomo avvicinarsi, riconosco il volto. E’ papà. Piango e gli vado contro, lo abbraccio ma non è più mio papà, il mio super papà. Le sue braccia sono fredde e lo sguardo assente, con il volto della consapevolezza mi tira delle dolci ma dolorose sassate. Delle pugnalate che riescono a darmi le sue braccia, sono sola e non so ancora a quale braccia aggrapparmi. Ho freddo e non ho più le sue braccia, dove mi riscaldavo il cuore.

Io o Lei

