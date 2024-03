Santa Croce Camerina. Al via i festeggiamenti in onore di San Giuseppe

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. La tradizione e la fede di un’intera città che è pronta a stringersi attorno al suo santo Patrono. L’amministrazione comunale da diverse settimane si è già messa in moto in collaborazione con i cittadini, le associazioni, i fedeli e con quanti si stanno spendendo affinché i tre giorni clou dei festeggiamenti si possano svolgere al meglio. E non mancano le novità. Si inizia venerdì 15 marzo con l’inaugurazione della 18ma esposizione ortoflorovivaistica e gastronomia santacrocese, con la Sagra di San Giuseppe e con le mostre e degustazioni a cura delle associazioni. Nella serata di venerdì il primo appuntamento di rilievo, con il concerto-tributo a Lucio Battisti di Gianmarco Carroccia, giovane ma già affermato cantautore, che ricorda l’indimenticato artista nativo di Poggio Bustone anche nella timbrica vocale. La giornata di sabato 16, dopo l’uscita della tradizionale “Cena”, organizzata dal Centro diurno Terza primavera, vedrà, in via Rinzivillo, la degustazione dei piatti tipici della festa ed ancora mostre e dimostrazioni. Alle 18,00, al Comune, la benedizione della “Cena”, e alle 21,00, in piazza, il concerto de I Cugini di Campagna: evento che certamente vedrà un’ampia partecipazione di pubblico proveniente anche dai comuni vicini, per una band tra le più amate a livello nazionale e che ancora oggi può contare su tantissimi fan in ogni parte d’Italia. Domenica mattina la tradizionale asta in piazza e alle 17,00 l’uscita del simulacro a cui seguirà uno spettacolo pirotecnico. Lunedì alle 12,30, infine, l’uscita della tradizionale “Cena” del Comune. “Per il secondo anno ci accingiamo a organizzare la festa, insieme alle associazioni e con il prezioso contributo degli sponsor e dei finanziamenti che ci sono arrivati dalla Regione – dice il sindaco Peppe Dimartino – Ci teniamo a evidenziare, infatti, che nonostante i festeggiamenti si protraggano ormai non più per due ma per quattro giorni, stiamo impiegando una somma molto contenuta dal bilancio. Per quanto ci riguarda, non vediamo l’ora di ritrovarci insieme ai nostri concittadini per vivere questi giorni di festa nella nostra città e potere immergerci in un clima unico, come solo i festeggiamenti di San Giuseppe sanno essere”.

