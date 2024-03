Weekend scorso ricco di impegni per la Kudos Modica

Sabato 2 Marzo,presso la scuola della sport di Ragusa, si è tenuta la prima prova del campionato regionale maschile GOLD. Per la sua prima volta scende in campo per la kudos l’atleta Michele Cappello, classe 2015,nella categoria allievi prima fascia. La competizione che prevedeva 6 attrezzi: corpo libero,cavallo,anelli,volteggio, parallele pari e sbarra, ha visto vincitore proprio Cappello,allenato dal tecnico federale Angelo Floridia.

Sempre sabato 2 marzo a rosolini, in contemporanea alla gara maschile, si svolgeva la gara Eccellenza con la squadra femminile composta da Fidone Ersilia, Fidone Ester, Cerruto Francesca, Agosta Martina, allenate dall’istruttore federale Angelo Floridia,ma,vista la concomitanza delle gare,accompagnate in gara dal tecnico Emanuela Terranova.

Nella classifica giornaliera hanno ottenuto un ottimo secondo posto. Inoltre,dalla somma dei punteggi delle due prove regionali la squadra si è classificata vice campionessa regionale.

Domenica 3 marzo Michele Cappello,dopo il suo brillante debutto,si è visto impegnato in un Allenamento regionale organizzato e tenuto dal direttore tecnico regionale Mario Lupo “coadiuvato” dal tecnico Luciano Santuccio.

Contemporaneamente a Ragusa si sono svolte le gare a squadra del livello LB avanzato, LA3 base ed LA3 avanzato,che ha visto scendere in campo le atlete allenate da Sabina Vindigni, Emanuela Terranova,Noelia Caccamo, Eugenia Cannata e Laura di Giacomo.Le prime a scendere in campo sono state le J/S del livello LB avanzato Cappello Sofia, Firera Gloria, Giannone martina,

Liuzzo Carola, Maggio Sofia ,Viola Adriana, che hanno conquistato il primo posto. A seguire le allieve del livello LA3 avanzato Abbondo Cristina, Cappello Viola, Celestre Ginevra, Modica Natalia, Stracquadanio Serena, che conquistano il primo posto della classifica. Ed infine le allieve giovanissime del livello LA3base Azzarelli Maya, Galfo Aurora, Iacono Anna, Fatuzzo Flavia ( assente per febbre), che si classificano al secondo posto.Sempre nella categoria LA3 base,le compagne Giardina Alice, Scala Carlotta, Rubino Giulia, Parisi Alice si classificano al 6^ posto,mentre Buccheri Rebecca, Beninati Isabel, Di Giacomo Marina , Gennuso Asia, ottengono la settima posizione.

“Sono molto entusiasta”dichiara il presidente della kudos, Elisabetta Puglisi,” sia dei risultati ottenuti dai nostri atleti sia dell’operato dei nostri tecnici. Inoltre, auguro al nostro Michele l’inizio di una lunga e brillante carriera agonistica: per lui,infatti, è solo l’inizio,adesso torna in palestra ad allenarsi in vista della seconda prova del campionato regionale maschile”.

