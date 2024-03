Sportispica. Calcio giovanile sempre al top

Grande prestazione domenica 3 marzo degli Under 15 dello Sportispica, capitanati da mister Romeo e Monaco nel campionato provinciale di calcio giovanile.

A farne le spese un’ottima Young Pozzallo che fino all’ultimo, ha cercato di frenare la corsa di sole vittorie che da ottobre la squadra di Ispica con merito consegue in questo girone senza mai un pareggio o una sconfitta.

Vittoria del girone dunque con tre giornate di anticipo, significa non solo un record, ma soprattutto un lavoro certosino iniziato tre anni fa e ancora in fase di evoluzione.

Sportispica dal 2009 porta avanti una politica di successo con il settore giovanile e i 12 campionati vinti tra futsal e calcio a 11 gliene danno atto.

Il presidente Orazio Monaco è molto felice dei risultati di questa stagione sportiva anche con gli Under 14, Under 17 e Futsal con i quali ha raggiunto matematicamente i play off che si giocheranno a fine dei campionati che ancora sono in corso.

Continuiamo sempre a lavorare senza però trascurare i principi a cui ognuno deve sempre rispecchiarsi come quello della famiglia, società e la scuola che per noi rappresenta un valore fondamentale per la crescita sana di ciascun individuo.

