Si sono perse le tracce di n anziano, scomparso nelle campagne tra Modica e Frigintini. Pare che il vecchietto fosse uscito per la sua solita passeggiata, ma non ha più fatto ritorno a casa. La famiglia ha subito lanciato l’allarme dopo averlo invano cercato e tentato di mettersi in contatto con lui. Le ricerche sono condotte dall’unità speciale dei vigili del fuoco, con personale a supporto da Catania.

