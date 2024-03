Deceduto l’otorino dell’Ospedale Maggiore di Modica, Palma

E’ deceduto, per infarto fulminante, la notte il dottor Antonio Palma, 60 anni, medico otorino, in servizio all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Comisano, ma residente a Vittoria, era molto stimato sia dai pazienti che dai colleghi. Tantissimi i messaggi di cordoglio scritti sui social da amici e colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti professionali e umane. Fra gli altri quelli del vittoriese Piero Gurrieri (già candidato sindaco di Vittoria) che scrive: “Era un uomo di poche parole, ma buono e dolce, legatissimo alla sua famiglia, e un medico preparato, disponibile e generoso, come sanno in tanti”.

