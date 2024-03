Cna Ragusa. “No al click day, da un fallimento all’altro”

No al metodo del click day. Ennesimo flop circa l’utilizzo delle piattaforme di presentazione delle istanze per ottenere fondi pubblici. La Cna territoriale di Ragusa sollecita un intervento risolutivo per stoppare una pratica che sta creando soltanto scompensi. “L’ultimo esempio – dicono a una voce il presidente Cna ristorazione, Federica Muriana, e il presidente Cna dolciari, Andrea Giannone, con il segretario territoriale, Carmelo Caccamo – è riferito ad appena venerdì scorso con la piattaforma di Invitalia che è entrata in tilt con riferimento al fondo eccellenze gastronomiche. Si è verificato un nuovo blackout per quanto riguarda la presentazione delle istanze. C’erano i rappresentanti di diverse aziende nelle nostre sedi che, dopo più di un mese di preparazione per ottenere la documentazione richiesta, erano pronte a formalizzare la domanda. Già dalle 9,30, quando alle 10 era stato fissato l’orario di apertura della piattaforma, eravamo in attesa e siamo rimasti fermi dinanzi al pc aspettando che succedesse qualcosa sino alle 13. E’, dunque, l’ennesimo flop di un meccanismo che si sta rivelando non applicabile. Anche se non ci fosse stato il blackout, non si può valutare il merito di un’azienda in questo modo, bruciando milioni di euro in cinque-dieci secondi. Il potenziale di una impresa non può essere valutato giocando sul fatto se sia più forte la mia o la tua connessione”.

La Cna territoriale di Ragusa si è subito rivolta alla responsabile nazionale della Cna Alimentare, Valeria Baranello, denunciando la situazione e apprendendo che lo stesso problema si era verificato nel resto del Paese. In questo momento, il bando è stato sospeso. “Quindi – ancora Muriana, Giannone e Caccamo – occorrerà comprendere che cosa si farà: se si procederà con un nuovo click day oppure se si adotteranno altre misure. Noi, nel nostro piccolo, riteniamo che il metodo dovrebbe essere differente da quello del click day consentendo alle imprese di partecipare non certo sulla velocità della rete internet bensì su altri aspetti che attengono alla competitività e alla capacità imprenditoriale dell’azienda che presenta l’istanza”.

