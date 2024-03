Nuova discussione Prg Ragusa. Presentata interrogazione

I consiglieri comunali di Ragusa, Rossana Caruso, Federico Bennardo e Sebastiano Zagami hanno presentato una interrogazione sulle riclassificazioni delle destinazioni d’uso in vista della nuova discussione del Prg. “Riteniamo sia di fondamentale importanza – sottolineano i tre nell’atto ispettivo – assicurare trasparenza e correttezza nell’ambito delle modifiche urbanistiche che interesseranno la nostra città. La pianificazione territoriale e urbana gioca – difatti – un ruolo cruciale nello sviluppo equilibrato e sostenibile della città, influenzando direttamente il benessere dei cittadini e l’assetto socio-economico della collettività. A tale scopo, con l’interrogazione chiediamo di ottenere informazioni dettagliate relative alla seguente questione: riclassificazioni delle destinazioni d’uso. È richiesta un’elaborazione completa e dettagliata di tutte le aree che subiranno riclassificazioni – sia migliorative che peggiorative – nelle destinazioni d’uso all’interno del nuovo Prg. Tali informazioni sono essenziali per comprendere le future dinamiche di sviluppo urbano e per valutare l’impatto delle modifiche proposte sulla comunità e sull’ambiente. La richiesta di queste informazioni si fonda sulla convinzione che una piena trasparenza e la condivisione di dati e informazioni siano i pilastri su cui costruire un processo decisionale inclusivo e partecipativo, in linea con i principi di buon governo. Chiediamo, pertanto, che le risposte a questa interrogazione siano fornite per iscritto, al fine di garantire la massima chiarezza e formalità nel trattamento di questioni di tale importanza, così da permettere una discussione informata e costruttiva del nuovo strumento urbanistico”.

