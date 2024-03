Il silenzio e la menzogna…..di Lucia Cascone

Frasi brevi diceva Hemingway. Frasi brevi e pungenti. Martellando nella testa della gente. Silenzio e bugie. Amici e parenti. Chiudere un Centro Culturale che si chiama Schembari e aprire un altro che si chiama Arezzo. Ragusa amministrazione trasparente. Ma il Capo gabinetto deve andare in tribunale. Che inconveniente. Ma siamo civici! Molto civici. Il piccolo vice sindaco inaugura il tetto di un teatro (si può essere più frivolo?) Governare a base di propaganda. Ragusa città modello. Meglio di Taormina! L’Ibla muore, il Centro Storico agonizza e quella signora (come si chiama?) Cascone, che sta sempre infastidendo. Come nella Caldaia del Diavolo tutta la città respira superbia e ipocrisia. Perché non ci è permesso governare? Ora che Santo Abbate ci benedice. 21.000 voti! Da dove sono usciti? L’amministrazione trasparente presenta: Iblea Acqua, un vero dolore di stomaco. Vanno milioni dal Comune di Ragusa a Iblea Acqua, ma 21.000 voti ci danno ragione. Ragusa Prossima, siamo civici! (grida con disperazione) Mai con Cuffaro! dice il piccolo (e maschilista) consigliere comunale che maltratta la vice presidente del Consiglio. Lei non ci rappresenta! Mai con Cuffaro, ripete l’assessore allo sviluppo economico (Giorgio Massari “La dialettica politica deve camminare con la verità” 7 maggio 2023) Frasi brevi, diceva Hemingway. Come pugni in faccia alla menzogna. E la Tassa di Soggiorno? Bene, grazie, abbiamo perso solo 800 mila euro dal 2019 ad oggi. Silenzio e bugie. Governiamo sulla base della propaganda. Il 63% benedice le nostre bugie e il 50% della popolazione tace. Ma quanto è pesante quella signora! (come si chiama?) Come un Chisciotte contro i mulini a vento, infastidisce, grida e non ci lascia in pace. Democrazia, che parola sgradevole! A che serve l’opposizione? (si chiede il Sindaco) Appena mezz’ora dopo la chiusura della votazione (mezz’ora!) sapevamo già di vincere. Festeggiamenti, che gioia. Amministrazione trasparente (l’ho già detto, no? Lo ripeto, la gente è lenta e si dimentica) E il Caravaggio è autentico, certo. Perché dubitare? Se noi non diciamo bugie. Siamo civici, no? Ragusa molto prossima, vicina a parenti e amici, soprattutto parenti. Ma qual è la mania di andare contro di noi (odio essere criticato, balbetta il Sindaco) e l’opposizione fa domande indiscrete. A che serve l’opposizione se non per stare in silenzio? Silenzio e Bugie, è l’unico modo per soffocare il Turismo e la Cultura. Dicendo bugie e chiedendo silenzio. C’è sempre un nuovo assessore, sempre un piano nuovo (perché noi non ne abbiamo avuto mai, pensa un assessore) Prima 100 mila euro e ora altri 40 mila. Ma la Cultura solo lo 0,1% del Bilancio (tempo, quello di cui ho bisogno è tempo per arrivare a Palermo) Una bugia copre un’altra bugia. Mai con Cuffaro, Abbate, Cateno. Il nostro obiettivo è chiaro, dichiara solennemente il primo cittadino. La città agonizza di noia, di mediocrità agonizza. L’elettorato è masochista e la società soffre di Alzheimer. 21 mila voti, da dove sono apparsi? Il più grande partito politico è l’astensione. Oggi siamo civici, domani vediamo. Ancora l’angoscia dell’estate prossima! e del turismo! Non sarà peggiore di quello precedente? L’amministrazione mente, mente, mente! grida un commerciante. Ci sono molti modi per fare politica e stare nel Palazzo Comunale è solo uno di essi, dice quella signora (come si chiama?) sì, sì, quella! E dice che questo articolo è un altro modo di fare politica. Bisogna assumere un altro assessore (così la gente si confonde) suggerisce il piccolo vice sindaco mentre inaugura i bagni del teatro. 2043, per confondere la gente (ma se saremo tutti morti!) Ma suona bene, giusto? La nostra ambizione, dichiara sorridente l’Assessore all’Incultura, è quella di rimanere qui per molti anni o finché la città non muoia di noia. Qualunque cosa sia prima,

Lucia Cascone

