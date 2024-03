Modica. Tutti in acqua per il Fitness Day venerdì 8 marzo

Appuntamento da non perdere venerdi 8 marzo presso la Piscina Comunale di Modica. La Vitality, società che gestisce l’impianto di Via Sacro Cuore, apre le porte ad iscritti e non iscritti per una giornata interamente dedicata al fitness acquatico. A partire dalle 9:30 con cadenza di mezz’ora, per tutta la giornata si alterneranno diversi istruttori ognuno con un corso diverso per tutte le esigenze. L’ultimo turno inizia alle 20.00 per concludersi alle 20.30. La partecipazione è gratuita per tutti ma è necessario prenotarsi telefonando al numero 09321913441 o scansionando il QR code nella locandina dell’evento.

Salva