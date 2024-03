Salvatore Tavolino nuovo segretario generale della Fillea CGIL

Salvatore Tavolino è il nuovo segretario generale della Fillea CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e Affini) di Ragusa.

È stato eletto all’unanimità dai componenti del direttivo provinciale. Succede a Franco Cascone che per otto anni ha retto le sorti di una categoria che è il primo sindacato degli edili in provincia di Ragusa.

Al direttivo provinciale della categoria sono stati presenti Alessandro Genovese, segretario generale della Fillea CGIL nazionale, Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia, Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea CGIL Sicilia.

“Un ringraziamento particolare lo dedico a Franco Cascone, dichiara il neo segretario Salvatore Tavolino, dirigente autorevole e riconosciuto autorevole, fortemente dedicato alla categoria e che ci lascia un settore vitale per quantità e qualità di persone impegnate. Il mio sarà già da domani un lavoro che si indirizzerà a valorizzare quel patrimonio di valori e di esperienze che eredito per fare della Fillea CGIL un sindacato sempre più rappresentativo dei diritti dei lavoratori del comparto che oggi è fortemente colpito dai morti sui luoghi di lavoro, dalla mancanza di una formazione e dalle tutele precarie soprattutto nel settore privato.”

E i temi della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro è stato il tema centrale sviluppato dai dirigenti sindacali regionali e nazionale. C’è l’esigenza di modificare il sistema normativo in modo che alcune tutele presenti nel CCNL possano essere estese anche nel comparto privato. Necessario e urgente non ribassare le risorse per la sicurezza e la formazione così come è improcrastinabile la scelta che venga applicato a tutte la stessa tutela contrattuale con l’annotazione che nel settore privato gli oneri sugli infortuni pesino sul committente. Poi l’azione sindacale deve essere diffusa in tutto il territorio valorizzando il ruolo degli enti bilaterali, dove agiscono sindacati e imprese, per qualificare l’intero settore

