Una via di Ragusa intitolata al Capitano Giovanni Licitra

La ex via 507, ubicata in contrada Mangiabove, poco distante da Marina di Ragusa è stata intitolata stamane al Capitano Giovanni Licitra, nato a Ragusa il primo novembre 1921 e deceduto a Ragusa il 23 gennaio 2010“ che con l’autorevolezza ed il rispetto del ruolo, ha dato lustro al Corpo di Polizia Municipale ”. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Peppe Cassì, i rappresentanti del corpo di polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine e i familiari del Capitano Giovanni Licitra.

Salva