Ragusa. Nuovo Prg, Caruso sollecita seduta ad hoc Commissione

“Questa mattina in commissione Assetto del territorio, durante la trattazione dei punti legati al nuovo Prg, è arrivata una comunicazione del Gruppo Arena, inviata a ciascun commissario, in cui si chiede una parziale rettifica in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall’assessore al ramo in seconda commissione”. Lo dice la consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso. “La vicenda – continua Caruso – riguarda il progetto per la costruzione di un supermercato e di un ristorante in area D mista che sarebbe stata protocollata, a detta del gruppo, il 16 giugno 2022. Il gruppo lamenta la propria delusione e preoccupazione per il fatto che durante la riunione del 28 febbraio, nelle dichiarazioni verbalizzate dell’assessore, siano stati indicati solo quattordici progetti in corso d’esame e che non ci siano progetti in esame in aree edificabili, che nel nuovo Prg diventerebbero agricole. Viene chiesto, dunque, di prendere atto di quella che è ritenuta una evidente realtà rettificando le incomplete dichiarazioni al più presto possibile. Visto che il punto è molto controverso e che la nota arrivata a tutti i commissari ha suscitato, com’è immaginabile, più di qualche mugugno, ho chiesto, già questa mattina stessa, durante i lavori della commissione, che si possa tenere una seduta ad hoc dello stesso organismo consiliare affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto. Spero che si possano ottenere delle risposte univoche e inequivocabili su questo delicato caso”.

