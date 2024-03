Assemblea sindacale tra CGIL, Amministrazione e lavoratori SPM

Si è tenuta stamattina a Palazzo San Domenico, l’assemblea sindacale indetta dalla CGIL in rappresentanza dei lavoratori alle dipendenze della Servizi per Modica. Nel corso dell’incontro con l’Amministrazione comunale è stato firmato dai dipendenti della SPM, società a totale capitale pubblico, la disponibilità, al fine di tutelare i propri salari maturati (9 nove mensilità) a sottoscrivere il verbale di conciliazione di cui agli artt. 411 e seguenti del CPC, cosi come previsto dall’accordo sottoscritto tra l’Amministrazione comunale di Modica e il Sindacato CGIL, il 27 gennaio scorso, con il quale erano state definite le procedure e i tempi per mettere in sicurezza i 49 dipendenti della partecipata (SPM) del Comune di Modica. Le promesse continuano ad esserci, anche se la domanda sorge spontanea, quanto dovranno aspettare ancora i dipendenti per vedere un po’ di luce, e soprattutto per avere quello che di diritto gli spetta? Anche perché nove mesi senza stipendio sono davvero troppi.

