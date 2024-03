La morte di Sandra Spadaro a Modica. Riceviamo

Gentile Redazione di RTM,

sono Stefano Spadaro, fratello di Sandra Spadaro.

Con le mie parole volevo esprimere a nome della mia famiglia, un sentito ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, oss ed ausiliario del 118, del Pronto Soccorso, del Blocco Operatorio Chirurgico e della Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Modica.

Un plauso speciale al Direttore Dr. Trombadore ed alla sua equipe.

Un ringraziamento per la delicatezza, il rispetto e la professionalità con cui è stata gestita la nostra tragedia familiare, e per la vicinanza dimostrata nei confronti della mia famiglia.

Colgo l’occasione per porre i nostri sentiti ringraziamenti anche al Comando di Polizia Locale ed al Comando dei Carabinieri di Modica, oltre a tutte le persone che hanno dimostrato la loro vicinanza e l’affetto smisurato per la nostra Sandra.

Sinceramente.

Stefano Spadaro

