Avimecc Volley Modica sfrutta il turno di stop in attesa di Bari

La ventitreesima giornata del campionato di serie A3 di mercoledì, ha assegnato un turno di riposo all’Avimecc Volley Modica che ne ha approfittato per tirare il fiato e recuperare da qualche acciacco in vista del rush finale della regolar season.

Nel weekend il torneo di Terza Serie osserverà un turno di riposo per dare spazio alla Final Four di Coppa Italia in programma a Fano.

Coach Enzo Distefano e il suo staff, tuttavia, hanno fatto lavorare per tutta la settimana i “Galletti” che alla ripresa del campionato saranno impegnati nella difficile trasferta sul campo della Just British Bari. Il tecnico del sestetto modicano, oggi pomeriggio ha fatto svolgere ai suoi atleti l’ultima seduta di allenamento settimanale, subito dopo ha dato il “rompete le righe” e ha concesso due giorni di riposo. La squadra si ritroverà al “PalaRizza” lunedì per preparasi all’importante trasferta in terra di Puglia, da dove si spera di tornare con punti pesanti per la classifica in vista della lotta play off.

“Questa settimana è stata per noi di doppio riposo, in quanto non abbiamo giocato come imposto da calendario nel turno infrasettimanale e nel weekend il campionato si ferma per dare spazio alla Coppa Italia – spiega coach Enzo Distefano – noi abbiamo lavorato con serenità non avendo impegni agonistici e abbiamo approfittato di questa settimana senza impegni per ricaricare le batterie in vista della insidiosissima trasferta di Bari. Una pausa che ci è servita per metabolizzare la sconfitta in quattro set di sabato scorso in casa con Fano, lo abbiamo analizzato insieme ai ragazzi, ma dopo i due giorni di riposo che ho concesso, da lunedì ci concentreremo sulla trasferta di Bari che per noi sarà un’altra finale da cui dobbiamo uscire per forza di cose con punti. La sconfitta con Fano è arrivata giocando non al meglio, ma conoscendo il loro valore, dobbiamo prendere da quella partita soltanto gli spunti positivi che saranno quelli che ci servono per il proseguo del campionato, dove oltre a Bari, affronteremo la capolista Macerata al “PalaRizza” per poi chiudere a Palmi la regolar season, squadre di assoluto livello con le quali bisognerà dare il massimo. Per la lotta per un posto nei play off – conclude Enzo Distefano – l’Avimecc Volley Modica c’è e ci sarà perchè abbiamo la voglia di fare bene e di raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio stagione e da inizio stagione, in ogni seduta di allenamento abbiamo lavorato e continueremo a farlo per cercare di ottenerlo”.

