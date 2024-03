Guarda la foto e trova l’anomalia

Un lettore di RTM News ha inviato in redazione questa foto invitandoci a trovare l’anomalia. Poi ha scritto, cerca l’anomalia, anche se devo dire che adesso quell’anomalia che tutti abbiamo notato è diventata normalità. Da diversi mesi, infatti, il tempo sembra aver perso l’orientamento a Palazzo San Domenico, anche se continua a battere, lo fa in modo sbagliato e questo contribuisce a creare confusione nella mente di chi osserva. A Palazzo di città, il tempo scorre, ma come? Se guardi il Palazzo, e il tuo sguardo viene catturato dall’orologio che lo sovrasta, potresti anche disorientarti, perché hai guardato l’ora che è sbagliata, e magari senza rendertene conto, incapperai in un errore di valutazione, perché l’ora che hai guardato, nel palazzo che rappresenta la città della Contea, è continuamente fuori tempo. Le lancette dell’orologio continuano a girare, ma non come prima, quando tutto funzionava. Oggi, il tempo a Palazzo scorre inesorabile, con le lancette che non rispettano l’ora, perché girano senza controllo, come se il tempo si perda nel vuoto.

