Omicidio Vittoria, Sallemi(FDI): “Episodio grave e inquietante”

“Di certo l’omicidio avvenuto a Vittoria sconvolge e inquieta sia per le modalità efferate sia per la giovane età della vittima e dell’omicida, il quale si è costiuito nelle ore successive al fatto. Attendiamo i doverosi approfondimenti della magistratura e degli inquirenti per poter comprendere meglio il quadro in cui si è sviluppato questo grave fatto di sangue. In Commissione Antimafia ho già sollevato il tema legato a una recrudescenza del crimine organizzato a Vittoria e i pericoli legati a tale situazione sul territorio. Tutte le istituzioni devono tenere la guardia alta in questa particolare fase storica e sono convinto che la comunità abbia gli anticorpi per reagire anche grazie all’azione dello Stato che deve essere ferma e decisa”.

Così il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia sull’omicidio avvenuto nella serata di ieri a Vittoria.

