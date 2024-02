CGIL: Urge incontro col Prefetto per SPM

Si è concluso con l’ennesimo nulla di fatto l’incontro di ieri mattina nell’aula consiliare di Palazzo San Domenico tra la CGIL, i dipendenti della SPM e l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco e dell’assessore al ramo Viola, in merito alle mancate risposte circa l’accordo sottoscritto lo scorso 27 Gennaio. Per tale motivo, il segretario della CGIL, Salvatore Terranova ha nuovamente scritto al Prefetto di Ragusa, in quanto garante dell’accordo sulle procedure per assicurare quanto dovuto ai 49 dipendenti della Società partecipata del Comune di Modica. Terranova, nell’interlocuzione con S.E. il Prefetto ha raccontato per filo e per segno il tenore dell’incontro con l’amministrazione che, per quanto è emerso “non è nelle condizioni di rispettare gli accordi concordati in sua presenza”, ossia la salvaguardia dei livelli occupazionali e le tante retribuzioni non pagate (otto) dei dipendenti della Spm, ormai in liquidazione da due anni”. Il segretario della CGIL, fa ancora una volta appello alla sensibilità del Prefetto, affinchè siano rispettati gli accordi presi, ma non mantenuti dall’Amministrazione. Quest’ultima, ha tra l’altro rifiutato di sottoscrivere gli accordi individuali, come la rateizzazione dei salari, che doveva essere sottoscritta entro il 10 febbraio, già abbondantemente trascorso. Si continua a navigare nell’incertezza, come il trasferimento dei lavoratori nella nuova società che secondo gli accordi, dovrebbe essere entro la fine del corrente mese, cosa che appare assai difficile.

