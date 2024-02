Omicidio a Vittoria, Pelligra(Mpsi): “Servono risposte adeguate”

“Purtroppo, quanto abbiamo più volte ripetuto, in questi ultimi mesi, sul senso di insicurezza che si vive in città, ha avuto una drammatica riprova con il fatto di sangue consumatosi a Vittoria ieri sera. Da qui la nostra richiesta per far sì che possa registrarsi una maggiore presenza delle forze dell’ordine nel nostro ambito urbano. Ringraziamo le stesse forze dell’ordine per gli sforzi che stanno compiendo ma è evidente, a questo punto, che anche la presenza dell’esercito, per presidiare i punti sensibili della città, e soprattutto per dare un segnale forte di presenza dello Stato, potrebbe diventare un’ipotesi da contemplare”.

Lo dice il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del movimento politico Sviluppo ibleo. “Tutto ciò – continua Pelligra – contribuirebbe ad accrescere quel senso di sicurezza che, per il momento, nella nostra città, risulta essere messo in discussione dai continui episodi delinquenziali che si sono verificati in questi ultimi mesi, con il culmine raggiunto, purtroppo, dall’omicidio di ieri sera. In più, ci saremmo aspettati dall’amministrazione comunale un passo concreto per rimpinguare il corpo di polizia locale, che al momento conta solo su 34 unità, affinché lo stesso possa essere da supporto alla presenza delle altre forze dell’ordine sul territorio. La situazione è pesante. Servono risposte adeguate”.

