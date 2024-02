Vicenda Iblea Acque, La Rosa (Mpsi): “Occorre operazione verità”

“Una vicenda non positiva, una situazione complessa, che merita dei chiarimenti. Abbiamo appreso che l’assemblea dei soci sindaci è stata convocata per il 6 marzo. Ma è chiaro che si tratta di una problematica che, nella sua interezza, deve essere definita con la massima urgenza. Ne va dell’integrità della gestione di un servizio di fondamentale importanza per la popolazione iblea”. Lo dice il presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa, dopo la nota che la Regione ha inviato ai sindaci iblei esprimendo le proprie riserve per le procedure seguite con riferimento, in particolare, alla nomina dell’amministratore unico. “Ci faremo portavoce, anche attraverso il consigliere comunale Biagio Pelligra, a cui chiederò di presentare una interrogazione in aula a Vittoria – aggiunge La Rosa – della legittima esigenza della popolazione di potere avere più spiegazioni su tutto l’iter e, soprattutto, della necessità di comprendere come sarà attuata la gestione del servizio idrico integrato. Mi sembra che, rispetto alle numerose perplessità sollevate da più parti, e dopo la presa di posizione della Regione, sia necessario un passaggio non più rinviabile perché si risponda in maniera precisa agli interrogativi emersi”.

