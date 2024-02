Al “Quasimodo”, si presenta l’ultimo libro del presidente Pisana

Il Caffè Letterario Quasimodo di Modica presenterà nell’ XI° appuntamento, il libro del suo Presidente Domenico Pisana, dal titolo Letteratura come interpretazione della vita. Percorsi critici, Operaincerta editore, ove l’autore offre una lettura di grandi poeti e scrittori italiani e protagonisti della scena internazionale: Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Clemente Rebora, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Umberto Saba, Federico Garcia Lorca, Luigi Capuana, Giovanni Verga, Gesualdo Bufalino, Leonardo Sciascia, Pierpaolo Pasolini.

L’incontro si terrà sabato 2 marzo al Palazzo della Cultura alle ore 17.30, e sarà moderato da Silvana Blandino, poetessa del Caffè Quasimodo. A parlare del volume di Pisana, saranno Giuseppe Macauda, poeta, e Piero Carpenzano, Rosanna Giannone e Paola Trimarchi, docenti di Lettere dell’Istituto “G. Verga” di Modica; coinvolto nella serata anche lo studente Leonardo Sammito con la lettura di un testo di Carlo Bo.

Il sabato letterario sarà animato dalla presenza del musicista – compositore M° Gianluca Abbate, che eseguirà brani musicali al pianoforte.

“In questo libro – scrive la prefatrice Wafaa Raouf El Beih, Ordinaria di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea Facoltà di Lettere, Università di Helwan al Cairo, Domenico Pisana mette a tema il modo con cui la letteratura recupera l’esperienza umana condotta tra due conoscenze, una divina e l’altra filosofica, rivelando i possibili suoi rapporti con la società e con la storia.

Il volume è ben più di un repertorio di testi critici, nell’ampiezza delle interpretazioni e nella varietà degli squarci ermeneutici che esso presenta; qui, si concede una nuova vita ad una letteratura che “ha la stessa qualità del vissuto”, per dirla con le parole di Spadaro, a testi di noti scrittori italiani e protagonisti della scena internazionale.

L’attenzione sul binomio letteratura/vita riporta alla memoria il saggio di Carlo Bo Letteratura come vita, che è stato fondamentale per capire le motivazioni profonde dell’ermetismo e la ‘missione’ della letteratura che ha come scopo la ricerca continua della verità e di noi stessi, e la scoperta di un’identità che si allontana dalla realtà storica della società umana”.

