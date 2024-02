Incendiate due auto a Pozzallo. Una era di un ex carabiniere

Incendio nel cuore della notte a Pozzallo. E’ accaduto in Via Antonio Gramsci, dove ignoti hanno dato fuoco a tre autovetture, due delle quali andranno direttamente alla demolizione. L’incendio è di natura dolosa. Ad essere preso di mira, in primis, è stato il veicolo di un carabiniere in pensione, che risiede nell’arteria. Due le autovetture distrutte dalle fiamme, complessivamente, una terza è “salvata” solo grazie al tempestivo intervento del proprietario, il quale è uscito di casa in fretta e furia e l’ha spostata in un luogo sicuro, evitando danni maggiori.

I vigili del Fuoco del distaccamento di Modica sono arrivati per spegnere le lingue di fuoco nel cuore della notte ma, come detto, poco o nulla è rimasto delle due autovetture.

Sul posto sia i carabinieri della Stazione di Pozzallo che la polizia locale.

Era da diversi anni che la città di Pozzallo non veniva interessata da un incendio di autovettura. L’ultimo risale al maggio del 2019, quando due automezzi furono letteralmente distrutti in via Verdi.

