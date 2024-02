Pallamano. Andimoda Ragusa perde in casa col Villaurea

L’Andimoda Ragusa sconfitta in casa nel campionato di pallamano di Serie B maschile. Domenica scorsa, il sette allenato da Salvatore Russo è stato costretto a cedere terreno al Villaurea Palermo dopo un primo tempo da dimenticare (7-10 per gli ospiti) e una ripresa in cui i locali non sono riusciti a trovare la giusta verve per tentare il sorpasso. I palermitani, che già avevano vinto all’andata, nel corso della gara d’esordio del torneo, si confermano una vera e propria spina nel fianco per gli iblei che, forse, hanno preso sottogamba la partita, ritenendo che l’avversario fosse abbordabile. Anche perché l’Andimoda stava cominciando a diventare più consapevole dei propri mezzi ma, evidentemente, tutto ciò non è bastato per salvare il salvabile. “Sicuramente siamo amareggiati – chiariscono dall’Andimoda – e quanto accaduto ci deve fare riflettere. Nulla deve mai essere dato per scontato. Siamo scesi in campo molto rilassati nel primo tempo e abbiamo pagato lo scotto di questa disattenzione. Nella ripresa abbiamo iniziato a mettere leggermente più in difficoltà gli avversari, ma tanto non è bastato per allungare più del dovuto. Siamo sempre stati sotto. Ci siamo, purtroppo, adattati al loro ritmo e l’abbiamo pagata cara. Questo servirà d’esperienza, soprattutto per i più giovani, affinché non si compiano più errori simili”. Adesso l’Andimoda si rituffa negli allenamenti per preparare la prossima gara sul campo del fanalino di coda dello schieramento, il Cus Palermo. L’obiettivo è cercare di recuperare il passo falso e compiere qualche passo in avanti in classifica.

