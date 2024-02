Un ragusano a “The voice senior”

Leonardo Dotto De’ Dauli, 75 anni, ragusano, ex anestesista, è stato venerdì sera tra i concorrenti, su Rai Uno, del programma “The voice senior”, presentato da Antonella Clarici. Dè Dauli ha presentato la canzone “Just the two of us” di Bill Withers. Era accompagnato dalla figlia Maria che vive in Norvegia. Nessuno due quattro giudici si è, però, girato ma il cantante ragusano, sposato quattro volte (due in Norvegia e altrettante in America. Solo Clementino gli ha regalato la chance di poterlo riascoltare una seconda volta dopo che Gigi D’Alessio ha dichiarato di non essersi girato poichè riteneva la sua voce e il suo stile più consono al rapper napoletano.

