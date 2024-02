Torna al liceo di Ispica per conferenza sui cicloni temporali

“I cicloni e i temporali nell’attualità del cambiamento climatico”. Questo il motivo conduttore della conferenza che il giovane ingegnere aerospaziale ispicese Daniele Nigro, 27 anni, ha tenuto al liceo Gaetano Curcio di Ispica, scuola in cui ha conseguito la maturità scientifica. Il giovane sta conseguendo una seconda laurea in meteorologia ambientale all’università di Trento e ha voluto portare nel suo liceo le sue ricerche e i suoi approfondimenti sui fenomeni atmosferici che di recente stanno interessando l’area mediterranea come i medicanes, cioè gli uragani mediterranei, i cicloni extratropicali e gli altri fenomeni temporaleschi quali i temporali V-shaped come quello che ha colpito il territorio ispicese il 25ottobre 2019 determinando ingenti danni al territorio. La conferenza è stata organizzata dal dipartimento di scienze naturali e fisica dell’Istituto Curcio come momento di educazione civica finalizzata alla sensibilizzazione alle problematiche ambientali e come momento di orientamento in uscita, considerato il percorso post diploma compiuto dal giovane ispicese. Daniele Nigro nel ringraziare il dirigente scolastico Maurizio Franzò, i docenti Giorgio Aprile e Massimo Micieli per l’invito, ha mostrato soddisfazione per questo ritorno divulgativo tra i banchi del Curcio.

