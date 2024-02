Mancato pagamento Buoni Libri. Incalza il Consigliere Spadaro

Il Consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, torna ancora una volta sull’argomento concernente il mancato pagamento dei buoni libri. Spadaro – interroga per l’ennesima volta il Sindaco e l’Assessore al Bilancio sul motivo per cui non erano stati pagati i buoni libri degli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante – continua il Consigliere – mi sia stata data una risposta in data 22 gennaio 2024, dove mi si metteva a conoscenza che all’apertura della cassa si sarebbe provveduto al pagamento degli stessi, cosa che non è avvenuta a un mese di distanza. Voglio ricordare al Sindaco, che i contributi per il pagamento di buoni libri sono somme vincolate e quando l’Ente regionale trasferisce le somme, tali somme dovrebbero essere pagate a chi ne ha fatta richiesta. Mi piacerebbe sapere, visto che non è stato rispettato l’impegno assunto, a che punto è lo stato dei pagamenti dei buoni libri, e la data certa sul pagamento degli stessi.

