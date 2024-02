Acate. Tentato furto in azienda agricola, recuperata refurtiva

La scorsa notte, ignoti malviventi si introducevano in una azienda agricola nel territorio di Acate, facendo attivare l’antifurto. Immediatamente venivano inviate per il controllo le autopattuglie di Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria. Dalle telecamere collegate con la sala operativa dell’Istituto di Vigilanza, si notavano delle sagome di persone non autorizzate, che si muovevano all’interno del perimetro aziendale, di conseguenza venivano immediatamente allertati i Carabinieri. Le Guardie Giurate e Militari dell’Arma, tempestivamente intervenuti, riuscivano a bloccare la fuga del camion dei malviventi, con alcuni fitofarmaci caricati sopra, ma gli stessi si dileguavano per le campagne circostanti.

Indagini dei Carabinieri in corso.

Salva