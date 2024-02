Primo derby sulla panchina del Modica Calcio per Settineri

Il Modica Calcio si appresta a vivere la seconda trasferta con Settineri in panchina, domenica alle 15 i rossoblu andranno in scena contro il Santa Croce, formazione che ha vissuto una stagione altalenante e che ha già incontrato la squadra della Contea in due occasioni tra Campionato e Coppa.

Negli incontri vissuti fin qui in questa stagione abbiamo assistito ad una vittoria schiacciante di Agodirin e compagni che hanno portato a casa un turno di Coppa tra le mura del “Kennedy”, nel Girone B di Eccellenza era arrivata la sorpresa con i biancazzurri che sono riusciti ad imporsi al “Vincenzo Barone” con il finale di 2-1.

“In settimana abbiamo lavorato bene e stiamo continuando a lavorare per migliorare – dichiara mister Settineri – Iniziano a vedersi sprazzi del gioco che vogliamo imprimere in campo, ancora ci sono disattenzioni e imprecisioni ma in questo il nostro miglior alleato sarà sempre il tempo. Lavoriamo molto sul 4-3-3 è vero, ma c’è da dire che questo è il modulo che il gruppo conosce meglio e quindi devo solo lavorare per perfezionarlo. Contro il Santa Croce non sarà una gara semplice, in un campo davvero ostico per le formazioni che vogliono giocare palla a terra. Dobbiamo pensare solo a fare del nostro meglio, non abbiamo margini di errore e lo ripeto da quando sono arrivato qui a Modica, a fine campionato tireremo le somme”.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida di Domenica 25 Febbraio contro il Santa Croce, al netto degli infortuni di Agodirin e Manfrè e dello squalificato Diop:

Portieri: Basso, Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Parisi, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Azzara, Fama’, Savasta.

