Allerta arancione dalle ore 00 alle ore 24 del 25 febbraio

È stata dichiarata fase di allerta arancione con stato di preallarme per rischio idrogeologico dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, possibili garndinat5e e forti raffiche di vento. Il Sindaco avvisa la cittadinanza affinché, sulle possibili evoluzioni di tali fenomeni, siano limitati, solo per motivi necessari e urgenti gli spostamenti., evitando comportamenti che mettano a rischio le vite umane. E’ necessario:

– prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità e dai mezzi di comunicazione;

– non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

– non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamenti anche in ambito urbano;

– non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;

– non percorrere un passaggio a guado o un sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso, soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo;

– allontanarsi dai luoghi se si avvertono rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchiolii, tonfi) o se ci si accorge dell’apertura di lesioni nell’edificio;

– allontanarsi dai luoghi se ci si accorge dell’apertura di fratture nel terreno o se si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati);

– nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare l’animale domestico, se presente;

– non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa (durante e dopo un evento piovoso);

– allontanarsi dalle spiagge, dalle coste, dai moli durante le mareggiate e in caso di allerta tsunami;

– non sostare, non curiosare in aree dove si è verificata una frana o un’alluvione: possono esserci rischi residui e si ostacola l’operazione dei tecnici e dei soccorritori. In conseguenza di ciò il Sindaco, ha attivato il presidio operativo di Protezione Civile presso il Palazasi (tel. 3313045200).

