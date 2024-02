A Comiso la mostra “Femminile Plurale – 300 sfumature di donna”

“Femminile Plurale – 300 sfumature di donna” è la raccolta fotografica a cura di Edoardo Croce, che sarà presentata domenica 3 marzo presso la sala conferenza della Fondazione Bufalino in piazza delle Erbe, alle ore 17.00

Con il patrocinio del Comune di Comiso, della Pro Loco di Comiso, del Club per l’Unesco di Comiso e del Parco letterario Gesualdo Bufalino, sarà presentato il volume di Edoardo Croce “Femminile Plurale”. Contestualmente, saranno esposte fino al 10 di marzo, sempre nella sala conferenze, fotografie di donne, 300 sfumature di donna, appunto.

“Questo libro – spiega l’autore stesso – è un omaggio al genere femminile senza alcun infingimento didattico, comportamentale o indirizzato a esprimere giudizi. È più specificamente un insieme di fotografie femminili corredate da frasi e citazioni di autori, poeti e artisti famosi, anche in antitesi tra loro ma che mettono in evidenza l’interpretazione stessa della donna nelle sue poliedriche sfaccettature”.

“Non è un caso – aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – se la presentazione è in prossimità dell’8 marzo. Una data che va letta come deve essere letta. Un momento cioè, in cui bisogna riflettere sulla donna, sulle donne, soprattutto oggi, quando sempre più spesso, si annoverano notizie sulla violenza di genere. Bisogna parlare della donna in modo diverso – conclude il primo cittadino- anche disarmonico e contraddittorio, ma sicuramente bisogna prendere atto che la storia del mondo non cammina solo sulle gambe degli uomini, “ma su quelle ben più aggraziate delle donne”, così come scrive il dott. Croce”.

La mostra fotografica sarà fruibile dal 3 al 10 marzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sabato e domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Salva