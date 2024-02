La minaccia subdola all’Occidente…l’opinione di Rita Faletti

Siamo sempre in grado di distinguere il vero dalla falsificazione? E’ una domanda che noi occidentali dovremmo farci in questo XXI secolo che ha segnato la fine della pace. In Europa, ottant’anni di tranquillità hanno creato l’illusione di vivere in una comfort zone inviolabile, inaccessibile al fuoco dell’inferno scatenato dal terrorismo di stato ai nostri confini. Ma l’illusione è un errore della mente che distorce la realtà mostrandoci, delle cose, il lato che più ci piace. Così esaltiamo la tecnologia tout court, scollegandola dai molteplici usi a cui si presta, compresi quelli negli scenari bellici. Propaganda cyberattacchi e deepfake sono armi dai costi accessibili e dagli effetti efficaci e pericolosamente destabilizzanti, impiegate singolarmente o in combinazione nelle guerre ibride di questo quarto di secolo. Meno letali di un missile o un drone, colpiscono a qualunque distanza e agiscono in profondità, andando a minare le nostre sicurezze, mettendo in dubbio le nostre certezze e alla prova il nostro senso critico. In un conflitto potenziano o compensano carenze militari e nelle campagne elettorali favoriscono spesso candidati che avrebbero scarse possibilità di successo. La tecnologia si perfeziona e avanza a un ritmo tale che i “fatti alternativi”, o fandonie, sono indistinguibili dalla realtà e sulla realtà prevalgono perché sfruttano l’emotività e i vuoti di conoscenza. Non siamo più i soggetti della storia, ma oggetti inconsapevoli di una sceneggiatura scritta da chi utilizza con maggiore abilità e senza scrupoli gli strumenti dell’inganno per impadronirsi del potere. In questa contesa non è il migliore a vincere, come nello sport, in cui non puoi bluffare perché non c’è spazio per la finzione, la performance è qui e ora. Prendiamo gli Stati Uniti e le presidenziali del prossimo 5 novembre. L’economia americana vola, la produttività è in notevole crescita, l’inflazione è scesa, la piena occupazione è stata raggiunta come la sovranità in tutti i settori fondamentali, la spinta alla concorrenza ha moltiplicato il numero delle imprese e favorito l’aumento dei salari della classe media, bloccati da oltre vent’anni. Il merito è dell’amministrazione Biden. Ma Trump è in testa nei sondaggi, nonostante i 91 procedimenti giudiziari a suo carico e la grave accusa di insurrezione contro le istituzioni democratiche del suo paese. Molti americani credono ciecamente nella “Big Lie”, la teoria cospirazionista sulla frode elettorale che l’ex presidente ha messo in giro dopo la sconfitta del 2020. Una sorta di idolatria ha cancellato il senso critico del popolo Maga che lo vorrebbe di nuovo alla Casa Bianca. Nel 2016, il flusso di informazioni false fu determinante nel favorire la sua elezione dopo aver seminato dubbi e confusione sull’affidabilità dei media. Le sparate eclatanti, l’incompetenza e l’ammirazione per Putin (ricambiata con il disprezzo) di cui Trump va fiero manifestando una infantile sottovalutazione del pericolo, non scalfiscono minimamente la stima dei suoi fanatici ammiratori. Il presidente peggiore che gli Usa abbiano avuto è protetto da un muro inespugnabile di irrazionalità che rende il paese vulnerabile alla propaganda nemica. Putin vuole un’America sbiadita e impotente e Trump promette di offrirgliela in cambio del proprio potere personale. La disinformatia in Tv sui social e sulla stampa è l’arte con cui il Cremlino ha raggiunto risultati eccelsi, convincendo una parte di mondo della propria forza. La propaganda, preparata con cura certosina e costruita con precisione millimetrica in base ai risultati da conseguire e ai paesi a cui rivolgersi, conferma che Mosca conosce bene i lati deboli dei destinatari. Quando parla ai russi, recita la parte della vittima. Dice che l’Occidente vuole distruggere l’economia russa e isolare il paese dal resto del mondo e presenta l’Ucraina come un regime nazista e ostile, di cui i malvagi occidentali si servono per colpire la Russia; quando parla all’Occidente, usa temi che sa essere molto divisivi, come quello sull’invio di armi a Kyiv attizzatore di contrasti tra putiniani convinti o camuffati da pacifisti – dai fraticelli alle alte gerarchie della Chiesa a “dotti” accademici – e i loro avversari, con l’intento di favorire una posizione critica nei confronti di Kyiv; quando parla all’Ucraina lo scopo è dividere l’opinione pubblica su scelte militari, come ha fatto di recente in occasione della sostituzione del comandante Zeluzhnyi con Syrsky. La deformazione della realtà attraverso la propaganda è lo strumento usato con furbizia levantina anche da Hamas che si spaccia per difensore dei diritti palestinesi contro l’aggressore israeliano, amplifica il messaggio della propria invincibilità e della vulnerabilità di Israele e fa circolare la narrativa islamista. Il problema di fronte al quale ci troviamo, non è la disinformazione tossica ma la consistenza dei nostri strumenti di difesa contro criminali e canaglie immonde che ci osservano, ci studiano e sanno come plasmare le nostre opinioni secondo i loro fini. Un sondaggio rivela che solo il 12 per cento delle persone ne è immune.

Salva