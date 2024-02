A Vittoria, parco Serra, la finale regionale di corsa campestre

Lunedì prossimo, nel parco sub Urbano di Serra , si svolgerà la finale regionale di corsa campestre riservata agli Istituti di 1° e 2° grado.

“Il nostro Parco di Serra San Bartolo- dichiara il Consigliere Comunale con delega per le Politiche Sportive del Comune di Vittoria, Fabio Prelati, diventa punto di riferimento per lo sport e le scuole regionali. Con molto orgoglio ospitiamo un evento che consacra la nostra città come città della corsa e del benessere. Il prossimo 7 aprile avremo la Scoglitti Race-Half Marathon, a maggio la Jazz Run e la Fast Walk nel nostro centro storico. Continua la promozione del territorio attraverso lo sport.

Ringrazio l’Ufficio Scolastico Regionale per avere individuato Vittoria e il suo rinnovato Parco di Serra San Bartolo quale luogo per la fase regionale e che vedrà partecipare studenti provenienti all’intera Sicilia. Sono particolarmente lieto di poterli ospitare in un luogo sottratto all’incuria e al malaffare e, per questo, restituito alla pubblica fruibilità e alla sua bellezza paesaggistica e ambientale. Puntiamo, adesso, ad ottenere la fase nazionale di Corsa campestre e siamo pronti a fare, come sempre, la nostra parte”.

“Il Parco di Serra San Bartolo ritorna alla sua antica vitalità grazie ad iniziative come queste. Con grande soddisfazione, constatiamo che sono proprio i giovani a dare nuova linfa a un’area naturalistica di così grande importanza per la nostra comunità.

Abbiamo avviato il processo di rinascita con la piantumazione di più di cento alberi di carrubbo, e continueremo con determinazione nel nostro obiettivo di valorizzare questa splendida zona”. Queste sono le parole del Sindaco Francesco Aiello, il quale esprime il proprio entusiasmo per l’iniziativa. “Il Parco di Serra San Bartolo, con la sua bellezza e la sua importanza ecologica, diventa così uno spazio non solo di contemplazione ma anche di azione e di impegno per il bene comune”- ha concluso il Sindaco.

