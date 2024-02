Pozzallo. Ricevuta al Comune una delegazione della CNA di Ragusa

Ricevuti oggi al comune d Pozzallo il Carmelo Caccamo Segretario Territoriale e Carmelo Re componente della Presidenza Territoriale della CNA di Ragusa dove ono stati affrontati alcuni temi che interessano non solo la città di Pozzallo, ma anche tutto il comprensorio della zona sud della provincia di Ragusa.

Si è discusso della circonvallazione della zona industriale, interdetta al traffico veicolare, dello svincolo autostradale Pozzallo-Ispica, già finanziato con 3.500.000 Euro e in attesa dell’indizione della gara di appalto, dell’ammodernamento della S.P. 46 Ispica-Pozzallo che sono importantissime arterie stradali al servizio del porto e della zona industriale

Tutte le opere di cui si è parlato, sono dotate di progetti definitivi e esecutivi pronti per le gare di appalto dopo il decreto di finanziamento. Si tratta di un grande problema di sicurezza stradale e di una risposta forte alle imprese del territorio.

Non si può lasciare isolata la zona industriale Modica/Pozzallo per la quantità di traffico pesante che tutti i giorni viene immessa dal Porto di Pozzallo e dall’autostrada Siracusa Gela.

Il Sindaco ha informato i suoi ospiti che in data 15 febbraio 2024, ha dato indicazione al RUP di trasmettere il progetto di messa in sicurezza del porto, che è già stato completato, all’Autorita’ di Sistema della Sicilia Orientale che a sua volta deve inviarlo al Ministero competente per ottenere la VIA la (valutazione di impatto ambientale).

È stata anche l’occasione per discutere di Camera di Commercio. Il nostro Territorio per la storica valenza imprenditoriale di grande eccellenza merita di essere rappresentato al meglio nella Camera del Sud Est. Occorre dare subito un Governo delle imprese alla Camera di Commercio. Ragusa è un territorio che merita interventi e progetti mirati in grado di accompagnare la crescita registrata dalle imprese in tutti i settori non c’è più tempo da perdere. Ecco perché la Regione deve superare questa lunga stagione di commissariamento e dare voce alle Imprese.

