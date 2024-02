XC Città di Modica-Cyclò, domenica la grande sfida

Neanche il tempo di archiviare le prime due tappe della Coppa Sicilia che già ci si tuffa nell’atmosfera ma soprattutto nella bellezza paesaggistica dell’XC Città di Modica-Cyclo, che domenica prossima festeggerà la sua quarta edizione. Le iscrizioni per la gara, facente parte anche della Coppa Jonica Mtb Libertas, si stanno susseguendo in queste ore, con un deciso incremento proprio in base all’andamento delle prime due tappe a Vittoria e Nizza di Sicilia (ME). A tal proposito è importante seguire la procedura standard, attraverso la pagina specifica del sito del comitato organizzatore https://www.revolutionbikemodica.it/iscrizione-xco-citta-di-modica/ Ricordiamo che il costo è di 5 euro per le categorie assolute e 20 euro per quelle amatoriali. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente venerdì 23 febbraio.

Il tracciato di gara è disegnato tutto all’interno dell’Area Attrezzata Mangiagesso, per una lunghezza di 5,5 km e un dislivello di 180 metri. Un percorso con svariati saliscendi e pendenze che raggiungono il 26%, seppur per brevi tratti, con single track tecnici e un terreno di gara che alterna tratti rocciosi, sterrati er erbosi in rapida successione. Il programma di gara prevede alle 9:00 la partenza delle categorie amatoriali, mentre alle 10:30 toccherà a quelle assolute. Alle 12:30 toccherà alla novità assoluta di quest’edizione, la prova riservata alle E-bike, unica gara simile in Sicilia, con i concorrenti divisi per età in 4 categorie maschili e 2 femminili. Il costo delle iscrizioni per questa specifica prova è di 20 euro.

Il ritiro dei numeri di gara potrà essere effettuato già al sabato dalle 17:00 alle 19:30 presso il negozio Cyclò in Via Risorgimento 160, altrimenti domenica ai tavoli di segreteria alla partenza dalle 7:00 alle 8:15. Alle 12:30 si svolgeranno le premiazioni finali. Ancora difficile, in base alle iscrizioni, fare un pronostico su chi saranno i favoriti al via, ma c’è da credere che Emanuele Spica (Rolling Bike) andrà a caccia del terzo successo dopo quelli di Vittoria e Nizza, mentre fra le donne le prime due prove hanno premiato Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice) e Elizabeth Ann Simpson (Rolling Bike). Campioni uscenti a Modica sono Pierpaolo Ficara e Federica Occhipinti, protagonista di un bis d’autore.

